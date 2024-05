Plan Décennal Agenda 2063 de l’UA : « Le Sénégal est un bon élève... » (Eden Messa Gavo, Expert suivi et planification ACBF)

Cependant le Sénégal est un exemple en la matière, selon l’expert Éden Massa Gavo. « Le Sénégal est un bon élève, si on a décidé de faire cet atelier ici, c’est parce qu’on a sélectionné les 10 meilleurs pays qui ont de bonnes pratiques y compris le Sénégal, qui ont répondu effectivement aux obligations pendant la mise en pratique du 1er plan décennal où ils ont soumis leurs rapports dans les délais puisque ce sont trois rapports qui ont été exigés. Le Sénégal fait partie des pays qui ont non seulement produits des rapports de qualité, mais aussi ils ont acheminé leur rapport à temps et ils ont de bonnes pratiques que nous voulons aussi apprendre et partager avec les autres pays... »

L’atelier d’évaluation du premier plan décennal de l’agenda 2063 de l'Union Africaine s’est tenu ce mardi 7 Mai 2024, à Azalaï Hôtel. Cette rencontre a pour objectif de documenter les bonnes pratiques et de développer des standards ou des modèles qui vont permettre d’accompagner les pays pour la réussite de ce deuxième plan décennal.L’une des conditions est que les États doivent systématiquement mettre en place un système de suivi pour pouvoir répondre aux obligations, évaluer les progrès et partager les performances qu’ils réalisent dans les discussions de l’agenda 2063.Cependant, quelques États tardent à suivre l’agenda, selon Eden Messa Gavo, Expert suivi et planification ACBF. « Beaucoup de pays ont répondu à cette obligation mais il y a certains pays qui n’ont pas répondu », explique-t-il.Poursuivant, il souligne des problèmes liés à la mise en œuvre du premier plan décennal dans plusieurs pays. « Le plus important, c’est ce processus de domestication, c’est à dire l’alignement de cet agenda au contexte national, c’est là où on peut dire qu'il y a eu quelques problèmes dans la mise en œuvre du premier plan décennal et ce processus n’a pas été trop effectif dans plusieurs pays parce que la domestication inclut d’abord la sensibilité des populations... », indique-t-il.