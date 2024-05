Agriculture numérique : la Der/Fj lance un nouveau projet pilote avec une enveloppe de 213 millions FCFA.

Dans le contexte de la sécurité alimentaire, la DER/FJ et la Coopération Luxembourgeoise ont initié, ce 07 mai, un forum sur le Numérique Agricole entre les acteurs du numérique et de l’agriculture à travers LUXDEV, l'agence luxembourgeoise pour la Coopération au développement. L’événement vise à la création d’une plateforme d'échanges et de collaboration entre les sociétés luxembourgeoises et sénégalaises dans le domaine du numérique agricole. Le cadre a permis de discuter sur les défis et les solutions numériques possibles, partager des expériences et des bonnes pratiques mais surtout de promouvoir des collaborations stratégiques pour renforcer le secteur agricole dans les deux pays. Une cinquantaine d’entreprises et de start-up ont bénéficié de cette phase de lancement du projet avec une enveloppe de plus de 213 millions FCFA.

« C’est plus de 325 000 euros qui ont été reçus sur cette phase pilote. Mais comme je le dis aujourd'hui, c'est plus de 50 entrepreneurs agricoles qui ont été accompagnés. D'un côté comme de l'autre, nous avons également des starts-up, ces apporteurs de solutions innovantes pour les agriculteurs qui sont également accompagnés », a indiqué la déléguée générale de la Der/Fj, Mame Aby Sèye.



L’agriculture numérique est aujourd’hui une réalité incontournable qui offre de nombreuses opportunités pour l’amélioration des productivités agricoles, la gestion durable des ressources et l’atténuation des effets faces aux changements climatiques. Pour permettre aux entrepreneurs sénégalais de bénéficier des meilleures techniques pour booster leurs créativités, la Der/Fj et ses partenaires entendent effectuer une visite d’immersion en Europe avec 14 agritechs qui seront choisies pour une capitalisation.

« Je pense que la prochaine étape qui suit, c'est aussi une visite d'immersion, un benchmarking, une session d'immersion qui doit se passer au Luxembourg pour permettre aussi à nos agripreneurs tech de mieux se familiariser », a déclaré la déléguée générale de la Der/Fj.