Lancement programme Sunu Seonbae : La DER, ODS et Koica comptent accompagner 30 mentors pour avoir un réseau national qualifié et certifié

C’est dans les locaux de la délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) que le programme innovant de formation de mentor a été lancé par ladite structure de l’Etat et des partenaires comme l’Ods et les coréens de Koica.







L’objectif de ce dit programme c’est d’avoir dans l’écosystème entrepreneurial un groupe de personnes qualifiées qui ont de l’expérience dans les domaines dans lesquels les startups se lancent.







30 mentors seront formés par des séniors. C’est à leur tour de former durant neuf mois, accompagner et former des dirigeants de startup. Ils viennent , selon Daniel Sarr, « compléter le dispositif. La Der apporte des financements pour permettre aux startups d’atteindre leurs objectifs entrepreneuriaux. Son apport est assez significatif parce que la DER est un catalyseur de tout l’écosystème entrepreneurial » fait savoir le dg de ODS qui ajoute que l’objectif assigné avec la DER c’est de mettre en place un réseau national de mentors qualifiés et certifiés » conclut-il.







A signaler que Ods est une startup numérique qui propose des plateformes B2B et une expertise digitale pour aider les entreprises à embrasser la transformation digitale et rester compétitive.