Spoliation de plusieurs milliers d'hectares à keur Mousseu, Sébikotane, Dougar...: Les impactés réclament leurs terres et interpellent le chef de l'État

Ils sont au total 5 collectifs membres de " Aar Sunu Souf" qui ont décidé de monter au créneau pour réclamer la restitution de leurs terres. Ils bénéficient ainsi de l'accompagnement du Cabinet " consortium de réalisation commerciale et d'investissement" (CRCI).



Ces différentes terres se situent entre Sébikotane et Keur Mousseu. Et les localités impactées sont entre autres Yoff, Khinine, Lelo, Dougar, Keur Mousseu, Sébikotane etc. Les collectifs réclament ainsi " 700 hectares à la famille Filfili, plus de 200 hectares à l'archidiocèse de Dakar, à l'entreprise Egbos etc". Nonobstant les terres de Mbour 4, ainsi que celles de Dougar, Yoff etc.



" Les nouvelles autorités montrent que les populations particulièrement celles qui souffrent d'injustices ont bien fait de leur faire confiance. Mais elles les invitent à aller plus loin pour les rétablir dans leurs droits en mettant hors d'état de nuire les prédateurs fonciers", ont-ils martelé.



Pour rappel, plusieurs personnalités ont pris part à ce face-à-face avec la presse dont la députée, Arame Ndiaye, la directrice du cabinet CRCI, Madame Diop Ndour, mandatée par les populations etc.