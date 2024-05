Kaolack : Pape Sy Makha lance un plaidoyer au Président Diomaye et à son PM Sonko pour booster l’économie du Sine Saloum

La cité de Ndagane a drastiquement régressé sur le plan infrastructurel, industriel et agricole depuis des décennies. La situation économique s’aggrave et le taux de chômage s’agrandit d’année en année. Les mototaxi Jakarta semblent devenir l’unique espoir des jeunes. Dans la première partie de cet entretien avec Dakaractu, le leader de la plateforme Naay Leer allié de Mimi Touré membre de la coalition « Diomaye 2024 », Pape Sy Makha revient sur son cursus politique et porte un plaidoyer auprès du nouveau régime pour le développement économique de Kaolack. Pour lui, « les divergences interpersonnelles des leaders politiques kaolackois ont beaucoup entravé le développement économique de cette ville ». " Le Président Macky Sall avait nommé beaucoup de Kaolackois à des postes de responsabilités. Mais, ils n’ont pas pu concrétiser cela pour l’intérêt supérieur de cette ville. Ils étaient toujours dans des guerres de positionnement », a-t-il souligné. De son avis, « la priorité du Président Domaye Faye, c’est de travailler dans le sens de soutenir ces nombreux jeunes Kaolackois qui s’adonnent aux moto taxi Jakarta pour gagner leur vie. ». « Ce qu’il faut faire, c’est de former ces jeunes avant de les accompagner dans le marché du travail. La Der, le Fongip, Fonsis ont échoué parce qu’avant de donner des financements à un individu, il faut le former », explique-t-il. Non sans signaler que « le nouveau gouvernement doit, pour régler le problème du chômage, essayer de voir comment faire pour soutenir certaines sociétés mais également revoir les contrats qui lient les Salins du Saloum et les autres sociétés aux collectivités locales ». Le renouvellement du parc automobile, la création d’un centre d’enfouissement technique, la promotion des hommes d’affaires de cette ville qui œuvrent pour le développement, la revitalisation du bassin arachidier et du port de Kaolack, dit-il, peuvent générer beaucoup d’emplois et permettre de booster l’économie de Kaolack.