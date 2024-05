Audience entre PR et les centrales: SG Mody Guiro expose les contours

Invité de l’émission « En Ligne » de Dakaractu, ce 09 mai, le secrétaire général de la confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), Mody Guiro est revenu sur l’audience que le président de la République a accordé aux centrales syndicales représentatives à la suite de sa prise de fonction. Le syndicaliste a apprécié à sa juste valeur la démarche du Chef de l’Etat.



« Nous le félicitons pour l’audience qu’il nous a accordée. Il pouvait ne pas le faire mais il l’a fait (…) C’était une prise de contact. Ensuite, il nous a sensibilisés sur le fait que c’est un régime qui vient d’arriver», a indiqué Mody Guiro qui souligne, à ce propos, que le Président Diomaye Faye comprend parfaitement les enjeux de l’heure.



« Il a compris les problèmes des travailleurs. Il comprend aussi les défis et a rassuré sur les engagements», a confié SG Mody Guiro. Selon lui, la démarche du Président Bassirou Diomaye Faye et de son gouvernement est compréhensible du moins acceptable et devrait aboutir vers un pacte social avec l’ensemble des acteurs du monde du travail.



Sur un autre registre, M. Guiro a exprimé son adhésion totale sur la lettre du président de la république adressée aux fonctionnaires et adossée du triptyque « Jubb Jubbeul Jubanti ». Par ailleurs, il plaide à ce que les meilleurs travailleurs soient récompensés.



« Je suis d’accord sur ce qu’il a dit. Il faut que les fonctionnaires arrivent à l’heure et fassent leur travail correctement et se souscrivent au respect de leurs obligations. Il faut que tout le monde soit impliqué à cultiver cela mais il faut un accompagnement pour y arriver », a soutenu le SG de la CNTS, Mody Guiro.