Rufisque / Projet de suppression de la ville : Conseillers, travailleurs municipaux et responsable syndical se prononcent.

Quelques jours après la sortie du Ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement du territoire et porte parole du gouvernement, M. Oumar Guèye, la polémique ne cesse d’enfler dans ces villes concernées.



À Rufisque, dans les communes de Rufisque Est et de Rufisque Nord, les avis divergent sur la question de la disparition de cette ancienne ville qui date de l’époque coloniale. Si les uns restent sceptiques sur la faisabilité de ce projet, d'autres sont inquiets sur le sort des employés municipaux de la ville de Rufisque et la capacité des différentes communes de l'Est, Nord et Ouest de les accueillir.



Alors que certains de nos interlocuteurs agitent l’incompréhension des propos du Ministre Omar Guèye qui a plutôt évoqué des réformes et changements de statut des villes de Dakar, Guédiawaye, Rufisque, Pikine et Thiès, des Conseillers municipaux et responsables syndicaux des travailleurs des collectivités locales se prononcent sur la question …