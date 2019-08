Rufisque : Les habitants de SOCABEG, ORSTOM et environs lancent leurs vacances citoyennes

M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, procédera au lancement de la Campagne nationale de Promotion de la Propreté le jeudi 8 août 2019 au CICAD. Déjà à Rufisque, les habitants des cités SOCABEG, ORSTOM et environs ont décidé, sous la houlette de M. Gana Dieng, un acteur de développement, d'agir ensemble pour un meilleur cadre de vie. Ainsi ont-ils décidé de mener un set-setal d'envergure pour débarrasser leur cadre de vie de tout ce qui est saleté et déchets plastiques sous le même thème que celui des vacances citoyennes : "Citoyenneté active du jeune au service de sa communauté" pour dire que les jeunes de ces localités sont déjà dans "l'action et la citoyenneté". Un bel exemple...