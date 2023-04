Rufisque/Décès du père du ministre de la justice: Macky SALL est venu présenter ses condoléances

Le chef de l'État, le Président Macky Sall s’est rendu ce Jeudi 13 Avril chez le ministre de la justice garde des sceaux Ismaila Madior Fall.



Le chef de l'État est venu présenter ses condoléances suite au rappel à Dieu de Papa Madior Fall, père du ministre.



Le chef de l’état a été accueilli par la famille , tous les responsables politiques et des notabilités coutumières et religieuses du département.



Le garde des sceaux, au nom de toute sa famille a tenu à remercier le President Macky SALL “pour son soutien et sa compassion à la suite de la disparition de notre cher Papa, Madior Fall.” a dit le grade des sceaux.