Rufisque / Arrivée de la dépouille de Pape Bouba Diop : Les précisions de la famille.

La famille de Feu Papa Bouba Diop, établie aux HLM Rufisque, a tenu à apporter des éclaircissements concernant le jour d’arrivée de la dépouille de ce dernier au Sénégal.



Les rumeurs vont bon train et plusieurs dates ont été annoncées dans des différents organes de presse, alors qu’il n’en est rien, selon Lamine Diop, le frère de l’ancien international sénégalais. Mais ce qui est pour le moment sûr est que la dépouille ne sera pas à Dakar demain mercredi.



« Si vous voulez des informations sûres et fiables, il faut vous rapprocher de la famille. Pour le moment, la seule information qu’on peut vous fournir, c’est qu’on est en train de régler les formalités. Vu la situation actuelle avec la Covid-19, ce n’est pas facile. Il faut réaliser des tests avant de voyager. Alors on espère que d’ici vendredi prochain les choses vont se régler et que le corps de notre frère Pape Bouba Diop pourra revenir auprès des siens pour l’enterrement… », dira-t-il.



Pour rappel, l’ancien coéquipier d’Henry Camara, d’El Hadji Ousseynou Diouf s’est éteint ce 30 Novembre en France, à l'âge de 42 ans et les milliers de Sénégalais attendent avec impatience l’arrivée de sa dépouille mortelle pour lui rendre un dernier hommage.