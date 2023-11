Riyad : Le président Macky Sall reçoit le prestigieux Prix de la Ligue islamique mondiale

Dans un post sur X (ex-Twitter), le président Macky Sall a exprimé sa fierté d'avoir reçu ce 11 novembre à Riyad, le prestigieux Prix de la Ligue islamique mondiale des mains du Dr. Mohammad bin Abdul Karim Al-Issa SG de Ligue.

"Je remercie Sa Majesté le Roi Salman ben Abdelaziz al Saoud, Son Altesse royale le Prince Mohammed ben Salman et le Dr. Mohammad bin Abdul Karim Al-Issa et la haute Commission des 1200 savants de la Charte de la Mecque pour cette marque élevée d’estime à mon endroit et à l’égard du peuple sénégalais."

Lors de la cérémonie de remise de ce Prix, le chef de l'État a déclaré ceci devant les savants : "Honneur ne peut être plus grand pour un musulman. Je lui ai dit tout à l'heure, je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter cette haute distinction. Cette distinction va m'amèner à faire davantage d'efforts dans le cadre des valeurs islamiques... Et pour la petite histoire, mon nom c'est "Al Macky"...", a souligné le chef de l'État.

Le Dr. Mohammad bin Abdul Karim Al-Issa SG de Ligue a indiqué que cette distinction vise à récompenser des années d'efforts au service de l'Islam et de nombreuses actions menées pour l'humanité.