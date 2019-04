Richard-Toll / Accident au virage de colonat : 4 morts et 5 blessés

Un 4X4 L200 en provenance de Ross Béthio et un véhicule particulier de marque Renault en partance pour la ville de Saint- Louis, sont entrés en collision ce dimanche, vers 10 heures du matin, à hauteur du village Nadiel à l’entrée de la commune de Ross-Béthio en allant vers Rosso-Sénégal.



Le bilan est très lourd : quatre personnes qui étaient à bord des deux véhicules sont décédées sur le coup et cinq blessés sont dans un état grave.



Selon des témoignages concordants et recueillis auprès de l’Adjudant chef Birane Seck, Adjoint du chef de centre de la caserne de Richard-Toll, tout est arrivé au moment où le 4X4 L200 qui roulait à une vive allure, après avoir perdu un de ses pneus, est allé percuter violemment l’autre véhicule qui roulait en sens inverse.



Les corps sans vie ont été évacués à l’hôpital de Dagana et les cinq blessés internés à l’hôpital de Richard-Toll.



Les populations venues au chevet des blessés ont déploré la lenteur des inventions de secours et c’est pourquoi elles lancent un appel aux pouvoirs publics pour l’implantation d’une caserne de sapeurs pompiers au niveau de cette commune.