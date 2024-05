Revue des finances publiques annoncée par Sonko : "Les lois de règlement et … sont adoptés par l’assemblée nationale » (Madiambal Diagne)

Alors que le Premier ministre, Ousmane Sonko a annoncé une revue des finances publiques pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2024, le président du groupe Avenir Communication, Madiambal Diagne rappelle au leader de Pastef que les lois de règlement et les rapports d’exécution des lois et finances de 2019 à 2021 sont faits et adoptés par l’assemblée nationale.



Selon le directeur de publication du journal « Quotidien », le feu vert a été donné au gouvernement. « Les lois de règlement et les rapports d’exécution des lois de finances de 2019 à 2021 sont faits et adoptés par l’assemblée nationale. Quitus a été donné au gouvernement pour ces gestions. Pour 2022, la loi de règlement est faite et le rapport d’exécution de la loi des finances 2022 sont déposés à l’assemblée nationale. Pour 2023, le projet de loi de règlement doit être préparé et adopté en conseil des ministres et transmis à la cour des comptes avant le 30 juin 2024", a-t-il expliqué dans son post sur X .