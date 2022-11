Revue annuelle conjointe / Santé, énergie, éducation, ... : Les assurances du ministre de l’Economie et du Plan

À l’occasion de la validation technique du rapport de la revue annuelle conjointe tenue ce lundi 28 novembre 2022 à Dakar, le ministre de l’Économie et du Plan a fait quelques annonces sur les acquis du gouvernement.







« En 2021, plus de 1.000 km de routes ont été construits, le lancement du Ter. Il y a des efforts à faire pour le renouveau. Le gouvernement ne ménage aucun effort pour l’électrification rurale. Le taux de couverture du risque maladie se situe à 53,2% en 2021. Par contre, des efforts restent à faire pour l’atteinte des objectifs assignés par le gouvernement dans le secteur de la santé et de la formation ... », fait savoir Oulimata Sarr, ministre de l’Économie et du Plan qui présidait la rencontre qui a réuni tous les partenaires techniques et financiers de l’État du Sénégal.