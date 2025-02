Revitalisation du fleuve Casamance à Kolda : les populations attendent la promesse du ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement

À l’unanimité, les Koldois souhaitent la revitalisation du fleuve Casamance dans la région de Kolda. Cet espoir s’est renforcé avec l’engagement pris par le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dieye, lors du lancement des 39 000 branchements sociaux, en faveur de l’organisation d’un forum dédié au fleuve.



Cette demande est une ancienne doléance des Fouladounabes, qui y voient un levier pour lutter contre le réchauffement climatique. La revitalisation du fleuve pourrait en effet relancer des activités génératrices de revenus telles que la pêche artisanale, le maraîchage ou l’écotourisme. Le dragage ou le désensablement du cours d’eau représenterait ainsi une bouffée d’oxygène pour les populations locales.



D’ailleurs, à l’annonce de ce forum, un collectif s’est rapidement formé, rassemblant des acteurs de la société civile comme Tidiane Ndiaye (Amis du fleuve) et Mahamadou Soumboundou (Urgence Écologie). Ces militants, reconnus pour leur engagement en faveur de la cause, ont entrepris de parcourir la Casamance de Kolda à Ziguinchor, en passant par Sédhiou, afin de mobiliser les autorités. Une initiative baptisée « En route vers le forum pour la revitalisation du fleuve ».





L’annonce du ministre a suscité un vif espoir parmi les habitants, qui espèrent voir cette promesse se concrétiser rapidement. « C’est la mort dans l’âme », confient les Koldois, en constatant l’ensablement progressif du fleuve. Autrefois source d’un microclimat régulateur, il est aujourd’hui envahi par les déchets plastiques et transformé en dépotoir, rendant presque impossibles les activités économiques traditionnelles.



Face à ce constat alarmant, les Fouladounabes placent tous leurs espoirs dans le prochain forum…