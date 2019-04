Revitalisation du Parc de Hann : Les actions prioritaires du nouveau ministre de l'environnement

Le ministre de l’environnement et du développement durable a effectué sa première visite de terrain au Parc de Hann. Une sortie qui lui a permis de comprendre les urgences du Parc. Abdou Karim Sall a promis dans le sillage de la politique de célérité enclenchée par le Président Macky Sall, en collaboration avec la Direction des Eaux et forêts, d’accélérer les actions à entreprendre dans l’immédiat pour que les actions concernant notre environnement soient réalisées dans les plus brefs délais.