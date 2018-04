Révision constitutionnelle et modification du code électoral : les deux projets de lois validés en commission technique

La commission technique de l’Assemblée nationale vient de donner son feu vert pour l'examen, en plénière, des projets de lois afférents à la révision de la Constitution et à la modification du Code électoral.



Sauf changement inattendu et malgré la médiation de la société civile, le Parlement validera, jeudi prochain, le système de parrainage qui est au centre d’une vive polémique entre le pouvoir et l’opposition.