Révélation de Guy Marius Sagna sur le budget de l’AN: « Où sont passés les 20 milliards… »

L’Assemblée nationale refuse le contrôle des 20 milliards qui peuvent permettre de faire plus de 800 km de route et beaucoup plus d’autres choses. C’est ce qu’a révélé le député Guy Marius Sagna ce matin lors de la plénière sur le projet portant sur le contrôle des laboratoires d’essais et d’études dans le secteur des BTP.



En tant que premier vice-président de la commission contrôle et comptabilité, le parlementaire de Yewwi Askan Wi informe que la commission de contrôle ne se réunit pas car, majorité refuse le contrôle.



Avec tout ce que ces 20 milliards peuvent servir en termes d’infrastructures et de projets d’envergure, Guy MArius Sagna dénonce ce manque de transparence en voulant occulter les débats qui doivent se tenir pour procéder au contrôle du budget.