Retransmission des matches de la CDM dans les FanZone : Le ministre Papa Malick Ndour félicite la Rts et SD Consulting et invite la jeunesse à s’approprier de ces moments…

Invité au lancement de la 3ème édition de Free Innovation Xperience pour le soutien des jeunes à travers des projets innovants, le ministre de la jeunesse, de l’entreprenariat et de l’emploi a lancé quelques mots à l’endroit de cette forte masse de la population sénégalaise. C’était pour Papa Malick Ndour de rendre hommage à ces jeunes inspirés, mais aussi à l’expertise et l’entreprenariat sénégalais à travers cette signature entre SD Consulting et la Rts pour la retransmission des matches de coupe du monde. Pour le ministre, cette initiative contribue à l’épanouissement de la jeunesse qui aura des cadres propices pour regarder les matches et en même temps soutenir leur équipe nationale. Papa Malick Ndour donne rendez-vous à la jeunesse à la FanZone qui se tiendra à Acapes (Parcelles Assainies) en collaboration avec SD Consulting et la Rts.