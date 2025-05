Retard des travaux d’assainissement à Kaffrine : l’ONAS envisage la résiliation du contrat

À Kaffrine, le projet d’assainissement accuse un retard préoccupant. L’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) envisage de résilier le contrat de l’entreprise initialement chargée des travaux, devenue injoignable. Une nouvelle entreprise est déjà identifiée pour reprendre le chantier et ainsi prévenir les risques d’inondations.



« L’entreprise qui devait réaliser les travaux reste injoignable », a déclaré Séni Diène, le Directeur Général de l'ONAS. « Elle n’a pas respecté ses engagements, et nous avons constaté plusieurs défaillances dans le système. »



Face à cette situation jugée inacceptable, l’ONAS se dit prêt à tourner la page. « Nous sommes dans les dispositions de résilier le contrat et de le remplacer par une autre entreprise, qui est déjà prête à démarrer correctement les travaux. »



Ce changement devrait permettre de relancer le projet et de garantir une meilleure qualité des infrastructures. « Tout cela sera réparé par cette nouvelle entreprise, ce qui fait que nous aurons des travaux de qualité », a rassuré le DG de l’ONAS.



Ce projet est crucial pour Kaffrine, où le retard dans l’assainissement accroît les risques d’inondations. Avec cette décision, l’ONAS veut redonner de l’espoir aux populations, qui attendent depuis longtemps des solutions concrètes. Ce retard des travaux a été au cœur des échanges entre le Gouverneur Moustapha Diaw et la délégation de l’ONAS conduite par Monsieur Séni Diène à la gouvernance.