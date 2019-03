Résultats provisoires : Les représentants de "Idy 2019", "Madické 2019" et "Pur100" ont fait des observations écrites

Les représentants des coalitions "Idy 2019", "Madické 2019" et "Pur100" ont joint, dans le procès verbal de la commission nationale de recensement des votes, des observations écrites. Les trois candidats à la présidentielle ont soulevé quelques griefs en lien avec l'organisation de l’élection présidentielle. L'annonce a été faite par le Président de la Cour d'appel. "Comme le veut la loi, nous sommes tenus d'annexer au procès verbal les observations écrites des candidats Ousmane Sonko, Madické Niang et El Hadj Issa Sall à l'appréciation du Conseil Constitutionnel", a expliqué Demba Kandji, avant la publication des résultats provisoires.

Les conclusions écrites des trois candidats doivent atterrir sur la table du président du Conseil Constitutionnel et être mises également à la disposition du représentant du candidat sortant, Macky Sall.