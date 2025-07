Résultats du Bac 2025 : Les lycées Mamadou Lamine Diop et L.S. Senghor de Mbour se distinguent

Les résultats du Baccalauréat 2025 sont tombés, et dans le département de Mbour, certains établissements brillent par des performances bien au-dessus de la moyenne nationale.



Le lycée Mamadou Lamine Diop affiche des résultats remarquables, avec un taux global de réussite de 66,21%. Les pourcentages par série sont les suivants :



76,71% en Série L'

69,31% en L2

48,27% en S2

La proviseure, Yamsoda Sarr, a salué ces performances au micro de Dakaractu Mbour, soulignant fièrement que ces chiffres sont « largement au-dessus de la tendance nationale ».



De son côté, le lycée Léopold Sédar Senghor de Joal affiche également des chiffres très encourageants : 315 admis sur 440 candidats, soit un taux de réussite de 71,59%. L'établissement compte aussi 2 mentions Bien et 22 mentions Assez Bien, selon une source officielle.



Ces résultats confirment le dynamisme éducatif de la commune de Mbour, et ce, malgré les nombreux défis rencontrés cette année. Une performance qui mérite d'être saluée par la communauté éducative, les parents et les autorités locales.