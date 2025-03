Restitution des premières emprises militaires françaises au Sénégal

Selon un communiqué de l'ambassade de France au Sénégal reçu par Dakaractu, les premières emprises militaires françaises ont été restituées aux autorités sénégalaises ce vendredi 7 mars 2025.



La cérémonie de restitution s'est déroulée en présence du Général Abdou Latif Kamara, directeur de l'Institut de Défense du Sénégal, de l'ambassadrice de France au Sénégal, Mme Christine Fages, et du commandant des Eléments français au Sénégal, le Général Yves Aunis.



Les installations et logements des quartiers Maréchal et Saint-Exupéry, situés à proximité du parc de Hann, ont été officiellement remis à la disposition du Sénégal. Ces quartiers étaient prêts à être restitués depuis l'été 2024.



Cette restitution fait suite à la première réunion de la commission conjointe franco-sénégalaise, qui s'est tenue le 28 février 2025. La commission a pour mission d'examiner le calendrier et les modalités de remise à disposition du Sénégal des différentes emprises utilisées par les Eléments français au Sénégal, ainsi que de rénover le partenariat bilatéral de défense et de sécurité.



Les autres emprises seront restituées selon un calendrier conjointement agréé par les deux parties. La commission conjointe franco-sénégalaise continuera de se réunir régulièrement au cours des prochains mois pour superviser le processus de restitution et le développement du nouveau partenariat de défense.