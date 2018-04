Restée au Nigeria : La troisième épouse de Matar Diokhané a fait le voyage avec Lamine Coulibaly

Troisième épouse de Matar Diokhané, on sait maintenant comment Maimouna Ly a pu se rendre au Nigeria. La femme sénégalaise du supposé instigateur de l'"installation d'une wilaya entre le Sénégal, la Gambie et la Guinée Bissau" a fait le voyage avec Mody Tall et Lamine Coulibaly. C'est ce dernier qui a fait la confidence devant la chambre criminelle à formation spéciale.

Lors de son interrogatoire au neuvième jour du procès de l'Imam Ndao et de ses co-accusés pour terrorisme supposé, celui qui se fait appeler Abou Jafar a révélé avoir quitté Dakar à bord d'un bus, en même temps que Maimouna Ly, Mody Tall. Lamine Coulibaly de confier cependant qu'il n'a pas franchi la frontière avec celle qui allait partager l'intimité de Matar Diokhané au Nigeria. "J'étais avec Mody Tall quand nous franchissions la frontière à Abadam. Faute de liquidités, Maimouna Ly et Ibrahima Diallo étaient restés à Niamey", révèle Lamine Coulibaly qui n'en dira pas plus sur le sort de Maimouna Ly.

Certainement, son mari a du faire le nécessaire pour qu'elle le rejoigne dans les bastions de Boko Haram. Devant les enquêteurs, Matar Diokhané revenait sur les raisons de cette présence. "J’avais un contrat de travail portant sur l’enseignement et j’avais exigé à être avec mon épouse. C’est ainsi que ma troisième épouse du nom de Maimouna Ly (ndlr, elle est restée dans les zones de combat) est venue me rejoindre", a-t-il fait savoir.

A noter que ses deux autres épouses comparaissent au même titre que lui devant la chambre criminelle à formation spéciale pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroristes, financement du terrorisme, blanchiment de capitaux et apologie du terrorisme.