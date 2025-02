Restaurer la soutenabilité de la dette: " il est essentiel de mettre en œuvre des réformes profondes"( Dr Fallou BARRE, Banquier).

La situation de la dette publique du Sénégal est préoccupante, avec un ratio dette/PIB dépassant 99,5 %, bien au-delà des 70 % initialement prévus par le précédent de Macky SALL. Cette situation est aggravée par des malversations graves dans la gestion des deniers publics, notamment des fonds qui auraient dû être versés au Trésor public mais qui n’ont jamais été enregistrés, comme le révèle le rapport de la Cour des comptes publié hier.

Pour restaurer la soutenabilité de la dette et la confiance des citoyens, il est essentiel de mettre en œuvre des réformes profondes. Pour cela, il faudra une amélioration de la collecte des recettes fiscales, la réduction des dépenses non prioritaires, ainsi que la promotion de projets générateurs de croissance durable. La transparence budgétaire est également cruciale pour rétablir la confiance des citoyens et des partenaires internationaux.

Parallèlement, des mesures spécifiques doivent être prises pour améliorer la gestion de la dette. Il est impératif de renégocier les taux d’intérêt avec les créanciers afin d’obtenir des conditions plus favorables, réduisant ainsi la charge financière sur le budget national. De plus, l’optimisation de la structure de la dette, en équilibrant la part de la dette intérieure et extérieure et en privilégiant les emprunts à taux fixe, permettra de limiter l’exposition aux fluctuations des taux d’intérêt.



L’amélioration du solde primaire est également essentielle. En augmentant les recettes fiscales et en maîtrisant les dépenses publiques, le Sénégal pourra dégager des ressources pour le service de la dette sans accroître l’endettement. Enfin, il est primordial de renforcer la coopération avec les partenaires internationaux afin de bénéficier d’aides financières, de subventions ou de programmes d’allègement de la dette, ce qui contribuerait à alléger le fardeau de la dette publique.

Il est aussi crucial que les responsables des malversations soient traduits en justice pour garantir la reddition des comptes et prévenir de futures irrégularités.



En combinant ces stratégies, le Sénégal pourra améliorer la gestion de sa dette, restaurer la confiance des citoyens et des partenaires internationaux, et assurer une croissance économique durable.

Dr Fallou BARRE

Banquier

Docteur en sciences économiques

Président du mouvement And Suxali Ndieyen Sirakh