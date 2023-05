Responsabilité des 27 morts au cours de manifestations depuis mars 2021 : Benno Bokk Yakaar met tout sur le dos d’Ousmane Sonko

Et pour occuper le terrain politique envahi par l’opposition, la coalition Bennoo Bokk Yaakaar appelle tous les camarades et compatriotes à la mobilisation et à la vigilance face à la manipulation et à la violence d’une frange extrémiste de l'opposition qui cherche à ternir l’éclat de notre modèle démocratique. Et pour occuper le terrain politique envahi par l’opposition, la coalition Bennoo Bokk Yaakaar appelle tous les camarades et compatriotes à la mobilisation et à la vigilance face à la manipulation et à la violence d’une frange extrémiste de l'opposition qui cherche à ternir l’éclat de notre modèle démocratique.

La coalition Benno Bokk Yakaar après avoir présenté ses condoléances aux familles des blessés à l'occasion des récentes échauffourées à Ziguinchor et Dakar, accuse Ousmane Sonko. Selon la coalition, ces incidents font suite au refus d’Ousmane Sonko de répondre à la justice pour se défendre des accusations de viol et de menaces de mort portées contre lui.Dans un communiqué lu à Dakaractu, BBY fait savoir qu’Ousmane Sonko et son groupe sont directement et personnellement responsables de la mort de 27 de nos compatriotes. Pourtant, ils sont toujours ivres de sang et refusent toute forme de dialogue, préférant s’enfoncer dans une aventure sans issue.Pour mettre fin à ces manifestations sanglantes, la note signale que la mouvance présidentielle appelle l'État à ne ménager aucun effort pour garantir la sécurité publique, la tranquillité et la libre circulation des citoyens sur toute l'étendue du territoire national.Encore une fois, lit-on dans le communiqué, la coalition Benno Bokk Yakaar salue la maturité du peuple sénégalais qui refuse de répondre aux appels macabres de Sonko.