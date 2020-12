Réseau migration développement : « 80% des candidats migrent en Afrique et moins de 15% en Europe » (Zackaria Sambakhé, Remived)

Le directeur de l’Ong Actionaid, Zackaria Sambakhé, par ailleurs membre du réseau migration développement (Remidev), a fait savoir que 80% des candidats migrent au niveau des pays africains et moins de 15% en Europe.



Selon lui, les conditions de migration doivent être créées et que les politiques migratoires soient une politique qui mette au centre l’humain. Ainsi, il invite « les États, la communauté internationale à accorder beaucoup plus d’importance aux droits de l’homme pour garantir les conditions favorables pour une migration digne et sûre ».



Il s’exprimait lors de la cérémonie de clôture de la journée internationale des migrants tenue ce vendredi 18 décembre 2020...