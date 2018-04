Réquisitoire : Ce que le parquet reproche à Barthélémy Dias

Le réquisitoire de deux pages rédigé par le substitut du procureur de la République charge clairement Barthélemy Dias. Loin de l’image d’un "bras armé", le parquet de Dakar décrit le Maire de Mermoz/Sacré-Coeur comme l'auteur d'une "provocation directe à un attroupement non armé".

Le ministère public, dans ce réquisitoire où il demande le renvoi en procès de Dias-fils, a retenu contre Barth' les délits d' "outrage à des magistrats de l’ordre judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions et discrédit sur une décision juridictionnelle dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance". Un pool d'avocats s'est constitué pour assurer sa défense. Il s'agit de Mes Khoureychi Ba, El Hadj Amadou Sall, El Hadji Diouf, Demba Ciré Bathily, El Mamadou Ndiaye, Ousseynou Fall, Mamadou Moustapha Dieng et Alioune Cissé...