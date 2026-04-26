BAMBEY- L’Université Alioune Diop célèbre l’excellence / 17e promotion en Santé communautaire et 7e promotion en Développement durable à l’honneur

Sous la présidence du recteur, la Faculté de Santé et Développement Durable (UFR SDD) de l’Université Alioune Diop de Bambey a organisé une cérémonie empreinte de fierté et d’émotion. Près de deux cents récipiendaires des départements de Santé communautaire, de Développement durable et de Médecine ont reçu leurs parchemins, témoignant de l’engagement de l’institution pour un développement endogène des terroirs.



Il s’agissait , en effet, de la double célébration de la 17ᵉ promotion de Santé communautaire et de la 7ᵉ promotion de Développement durable. Une promotion 2025 placée sous le signe de la résilience et de l’ancrage local. Le recteur de l’université, entouré des professeurs de la faculté, des partenaires techniques et financiers, ainsi que de nombreux parents venus encourager leurs enfants, a présidé la cérémonie de remise des diplômes. Les étudiants, visiblement émus et fiers, ont reçu leurs parchemins des mains mêmes de leurs maîtres, dans une ambiance solennelle et chaleureuse.



Créée pour répondre aux défis sanitaires et environnementaux des territoires ruraux et périurbains, l’UFR SDD – qui regroupe la Médecine, la Santé communautaire et le Développement durable – forme chaque année des cadres immédiatement opérationnels. « Depuis sa création, l’Université Alioune Diop contribue activement au développement endogène des terroirs, que ce soit par la santé communautaire, la médecine de proximité, le numérique ou les formations au développement durable », a rappelé le recteur dans son allocution.



Deux personnalités ont marqué cette promotion : le parrain, Professeur Boubacar Gueye, et le Dr Voura Kane. Leurs discours, vibrants de lucidité, ont invité les jeunes diplômés à la persévérance et à la continuité dans l’effort. « Votre diplôme n’est pas une fin, mais un départ. Les populations attendent de vous des solutions concrètes, une éthique et une constance dans l’action », a notamment déclaré le Pr Guèye devant un auditoire conquis.



Le recteur, prenant la parole en fin de cérémonie, a exhorté les récipiendaires à maintenir l’excellence partout où le service les appellera. « Que vous exerciez dans un poste de santé reculé ou dans un projet de développement territorial, souvenez-vous que vous êtes les ambassadeurs de l’UAD et les artisans de la transformation structurelle de notre pays », a-t-il lancé, sous les applaudissements nourris des familles.



Avec cette nouvelle fournée de diplômés, l’Université Alioune Diop renforce son positionnement comme pôle de référence ouest-africain en santé communautaire et en développement durable, au service des Objectifs de développement durable (ODD) et de la souveraineté sanitaire du Sénégal.