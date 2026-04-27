Tentative de viol présumée à la Place de la Nation : une collégienne de 15 ans prise au piège d’un prédateur

Un fait divers glaçant secoue la capitale. Selon les informations rapportées par le quotidien Libération, une adolescente de 15 ans a été victime d’une agression à caractère sexuel dans la nuit du 23 avril, à la Place de la Nation, en plein cœur de Dakar.



Une mineure vulnérable, un piège qui se referme



Il est aux alentours de minuit lorsque le commissariat de la Médina est alerté pour une affaire présumée de tentative de viol, attentat à la pudeur et détournement de mineure. Rapidement dépêchés sur les lieux, les policiers identifient la victime, R. Diouf, élève en classe de 4e, domiciliée à Niarry Tally.



Selon son récit, la jeune fille s’était égarée après avoir assisté à un événement à la Place de la Nation. Désorientée, elle aurait sollicité l’aide d’un homme, pensant trouver un repère dans cette situation confuse.



De l’aide promise à l’agression



L’individu en question, Babacar Cissé (32 ans), commerçant résidant à Sébikotane, lui aurait proposé de s’asseoir à ses côtés, promettant de l’accompagner ensuite chez elle. Mais ce qui devait être un geste d’assistance s’est rapidement transformé en agression.



D’après les déclarations de la victime, l’homme aurait commencé à la toucher de manière inappropriée, allant jusqu’à lui tapoter les parties intimes et les seins, avec des gestes encore plus graves évoqués dans son témoignage.



Des aveux partiels du suspect



Interpellé sur place, Babacar Cissé a été entendu par les enquêteurs. Toujours selon Libération, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés, tout en niant toute relation sexuelle avec pénétration.



Placée en garde à vue, la suite de son sort judiciaire dépendra notamment des résultats médicaux.



Une prise en charge médicale immédiate



La victime a été conduite à l’hôpital Hôpital Abass Ndao, sur réquisition des autorités, afin de subir des examens médicaux. Ces analyses devront déterminer s’il y a eu ou non rapport sexuel, un élément clé pour la qualification pénale définitive des faits.