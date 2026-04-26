Attaque au Mali : Plusieurs morts dans un attentat à Bamako ( Gouvernement de transition)

L’attentat kamikaze perpétré samedi matin 25 avril 2026 contre la résidence du ministre de la Défense à Bamako a fait plusieurs victimes, dont le ministre lui-même. Le général de corps d’armée Sadio Camara, ministre d’État, a succombé à ses blessures après avoir été évacué à l’hôpital.







L’explosion du véhicule piégé a provoqué l’effondrement de la résidence ministérielle et détruit une mosquée voisine, causant la mort de plusieurs fidèles qui s’y trouvaient au moment des faits. Des victimes civiles et militaires sont également à déplorer parmi les personnes présentes sur les lieux.







Le gouvernement de Transition a annoncé des funérailles nationales pour le ministre Sadio Camara et adressé ses condoléances à l’ensemble des familles des victimes de cette attaque.

