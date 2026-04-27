Karang – Gambie : une filière de migration clandestine démantelée, trois passeurs déférés

L’antenne régionale de la Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants et Pratiques Assimilées (DNLT) a mis au jour un réseau actif de trafic de migrants opérant entre le Sénégal et la Gambie. Trois individus ont été déférés devant le parquet du Tribunal de Grande Instance de Fatick.





Un piège bien ficelé autour du rêve d’Europe



L’affaire débute le 27 mars 2026 à Karang, après une plainte pour escroquerie et tentative de trafic de migrants.



Selon l’enquête :



• Les candidats au départ vers l’Espagne devaient payer entre 300 000 et 430 000 FCFA

• Ils étaient ensuite convoyés vers la frontière par des intermédiaires

• Le passage s’effectuait par des voies clandestines, échappant aux contrôles officiels





Un circuit transfrontalier bien rodé



Les victimes ont été acheminées jusqu’à un campement situé à Gougnadou, où elles ont remis 1 480 000 FCFA au principal suspect.



Ce dernier jouait le rôle de recruteur, espérant en retour bénéficier d’un voyage gratuit vers l’Europe.





Trois rôles clés dans le réseau



Les investigations ont permis d’identifier une organisation structurée :



• Le recruteur principal : chargé de rassembler les candidats et d’encaisser les fonds

• Un passeur en moto Jakarta : facilitant les traversées clandestines à Karang

• Un convoyeur : transportant les migrants via un véhicule immatriculé en Gambie pour contourner les contrôles jusqu’à Mayemba





Une opération piège décisive



Grâce à un dispositif de surveillance et une opération de type “souricière” à Karang, les enquêteurs ont interpellé les deux premiers suspects.



Le troisième acolyte a été arrêté par la suite. Tous ont reconnu leur implication, confirmant l’existence d’un réseau actif depuis plusieurs semaines.





Des poursuites engagées



Les trois individus ont été déférés pour :



• escroquerie

• association de malfaiteurs

• tentative de trafic de migrants



L’enquête se poursuit pour identifier les organisateurs principaux et démanteler toute la chaîne.