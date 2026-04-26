Attaque au Mali : Le gouvernement de transition annonce le décès du ministre de la défense, Sadio Camara à Bamako

Le général de corps d’armée Sadio Camara, ministre d’État, ministre de la Défense et des Anciens Combattants du Mali, a été tué samedi 25 avril 2026 dans un attentat terroriste perpétré contre sa résidence à Bamako.







Selon le communiqué officiel du gouvernement de Transition, un véhicule piégé conduit par un kamikaze a visé le domicile du ministre en matinée. Sadio Camara, qui avait lui-même engagé les assaillants et en avait neutralisé certains, a été blessé au cours des affrontements avant de succomber à l’hôpital.







L’explosion a par ailleurs provoqué l’effondrement de sa résidence et détruit une mosquée voisine, causant la mort de plusieurs fidèles qui s’y trouvaient au moment des faits. Le président de la Transition, le général d’armée Assimi Goïta, a rendu hommage à celui qu’il a décrit comme un officier d’exception, saluant sa combativité, son intrépidité et son professionnalisme. Les autorités ont rappelé que Sadio Camara avait toujours affirmé sa volonté de « donner jusqu’à la dernière goutte de son sang à sa patrie ».







Le gouvernement a annoncé que le défunt aura droit à des funérailles nationales, dont les modalités feront l’objet d’un communiqué ultérieur. Les condoléances ont été également adressées à l’ensemble des victimes civiles et militaires tombées lors de cette attaque.

