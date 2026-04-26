Ousmane Sonko dévoile les grandes lignes de la réforme agricole pour une souveraineté alimentaire

Le Premier ministre Ousmane Sonko a effectué ce dimanche une visite des expositions de la FIARA. À cette occasion, il a rappelé le rôle stratégique de l’agriculture, qu’il considère comme un pilier central pour tout État ambitieux. Revenant sur les insuffisances du passé, il a déploré des politiques marquées par des tâtonnements et souvent éloignées des préoccupations réelles des producteurs sénégalais.







Le chef du gouvernement a annoncé la mise en place d’une nouvelle politique agricole en cours d’élaboration, avec pour priorité la souveraineté alimentaire et la réduction de la dépendance extérieure. Cette réforme globale devrait prendre en compte l’ensemble de la chaîne de valeur, de la production à la commercialisation, en passant par l’accès au foncier et le financement. Ousmane Sonko a également insisté sur le potentiel des filières dérivées, notamment dans les secteurs du textile et du cuir, tout en réaffirmant l’engagement de l’État à accompagner durablement les producteurs et les acteurs du secteur.

