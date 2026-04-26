Aïda Mbodj érige la coalition APTE en bouclier d’Ousmane Sonko: « Pourquoi il faut protéger l’homme qui a osé faire ce que beaucoup n’osent pas… »

Coordinatrice de la coalition APTE, Aïda Mbodj a affiché, lors d’une rencontre d’évaluation, un soutien sans faille au Premier ministre Ousmane Sonko, qu’elle a décrit comme « l’homme le plus attaqué » de la scène politique sénégalaise.







« Cet homme a osé faire ce que beaucoup n’osent pas », a-t-elle lancé, forte de sa longue expérience politique qui lui a successivement valu d’exercer au sein d’un gouvernement, de s’y opposer et désormais d’en accompagner un. Une trajectoire qu’elle revendique pour asseoir la légitimité de son jugement.







Loin de cantonner la coalition à un rôle d'applaudimètre, Aïda Mbodj en a redéfini la mission. « La coalition n’est pas une courroie de transmission passive. C’est une force politique organisée, présente dans les 14 régions et dans la diaspora », a-t-elle martelé, insistant sur sa vocation à être « le lien vivant entre le gouvernement et les citoyens ». La coordinatrice a également appelé ses troupes à une discipline de soutien rigoureuse, résumée en une formule : « soutenir sans complaisance, critiquer sans démagogie. » Une manière, pour elle, de refuser autant la défense aveugle que l’opposition de façade, à l’heure où le Premier ministre concentre les critiques de ses adversaires.

