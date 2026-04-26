Célébration du centenaire de Me Wade : Le PDS sollicite la bénédiction de Touba

Dans le cadre des préparatifs du centenaire du président Abdoulaye Wade, une délégation officielle du Parti Démocratique Sénégalais a été reçue samedi par le Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké.



La démarche s’inscrit dans une tournée de concertation menée auprès des autorités étatiques et religieuses du pays.







Les émissaires du PDS ont sollicité les prières et l’accompagnement spirituel du guide mouride pour la réussite d’un événement que le parti présente comme dépassant les frontières nationales pour revêtir une portée africaine et internationale.







La délégation a également informé Serigne Mountakha Mbacké que la célébration est placée sous le haut patronage du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui aurait réaffirmé son engagement à soutenir l’organisation. Les grandes orientations du programme du centenaire ont été présentées à cette occasion.







En réponse, le Khalife Général des Mourides a formulé des prières pour le doyen Wade et adressé ses vœux de succès à l’événement.

