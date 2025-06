[Reportage] Tendance / Tabaski 2025 : Le perlage à la main, une activité lucrative qui fait le bonheur des femmes...

Raison pour laquelle, une équipe de DakarActu s'est déplacée pour aller à la rencontre de certaines femmes "perleuses" établies aux HLM et à Grand-Yoff. Oumy Guèye, Coumba Sow et Sophie Thiaré s'activent dans ce domaine, alliant passion, créativité et savoir-faire. Ces dernières se sont prononcées sur cet art qui les fait vivre...

Le perlage à la main est une technique de broderie très prisée actuellement par la gente féminine, surtout en cette période de Tabaski. Getzner, soie, organza, les perles ornent les tenues des femmes sénégalaises, rehaussant leur valeur.