Reportage - Recyclage : Comment l'artiste Abdoulaye Cissokho fabrique des meubles avec des pneus usagés.

Abdoulaye Sylla utilise son savoir-faire pour recycler de vieux pneus et les transformer en meubles. De par son métier d'artiste, il redonne vie à cette masse de caoutchouc qu'il transforme en de nombreux objets du quotidien (tapis, sol, chaises, tables…). Il renseigne que les pneus sont des déchets très courants à recycler dans le secteur artistique.



C’est le 13 Juin 2019 plus précisément, que le sieur Abdoulaye Cissokho s’est lancé dans le recyclage des pneus.



Habitant la Cité marine entre Derklé, Dieuppeul et Castors, Abdoulaye utilise son savoir faire pour fabriquer des meubles 100% écologique à l’aide de pneus usagés. Combattre l’insalubrité l’a poussé à initier son activité.



Artiste de formation, Abdoulaye a déroulé l’activité dans son quartier avec l’aide de quelques uns de ses proches et amis. Il a d’ailleurs réussi avec ces derniers qui l’épaulent dans le travail à améliorer le cadre de vie de la cité. À ses yeux, son action relève d’un engagement communautaire qu’il entend poursuivre avec ou sans l’appui de la municipalité.



Tout métier fait vivre son maître, dit l’adage, mais pour le sieur Cissokho, l’artiste se contente du peu qu’il gagne avec son art.



Au delà de son talent d’artiste, il est décrit comme un homme avec des qualités morales exceptionnelles.



Dans ce travail qu’il effectue au quotidien, Abdoulaye Cissokho ne manque pas souvent de gagner des marchés. Il a d’ailleurs réussi à livrer pour l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye, une commande de salon une manière pour lui d’apposer son empreinte au niveau de l’institution sanitaire.