Reportage / Libération de Guy Marius et baisse du prix de l'électricité : Nõõ Lank plus que jamais mobilisé pour faire face au régime de Macky Sall.

Le mouvement a battu le macadam cet après-midi du Vendredi 31 Janvier 2020 lors d'une énième mobilisation contre la hausse du prix de l'électricité. Toutefois, le mouvement s'est voulu catégorique : " tant que Guy Marius Sagna n'est pas libéré et que le prix de l'électricité naura pas baissé, ils ne comptent pas baisser les bras. "

"Ils ont enfermé Guy Marius Sagna dans la prison, sans se rendre compte qu'il y a plusieurs Guy Marius Sagna", confie une dame, la quarantaine, originaire de la Casamance.



Cette marche pacifique encadrée par les éléments du groupement mobile d'intervention (GMI), et qui a vu la participation de toutes les couches de la société est une réussite totale pour les initiateurs de la marche.

" C'est une marche réussie, car le peuple à adhéré au combat", laisse entendre l'artiste rappeur Simon, membre actif du mouvement citoyen.



Du côté de la société civile, l'on invite à "une refondation de la République" pour trouver des solutions aux contestations populaires.

"L'actualité de ce pays ne colle pas avec un projet de dialogue national. Une refondation de notre République mise en lambeaux par cette cascade de frustrations qui provoquent une pléthore de manifestations est impérative", martèle le professeur Malick Ndiaye.



Pour d'autres acteurs politiques, le régime en place, le président de la République notamment, doit rompre avec le bouillonnement de la démocratie et le non respect des droits humains.

"Macky Sall a intérêt à laisser la démocratie respirer dans notre pays. On est aujourd’hui au dialogue, mais le dialogue politique ce n’est pas pour que les droits des gens ne soient pas appliqués", conclut le parlementaire Mamadou Diop Decroix, membre de l'opposition sénégalaise.



La manifestation terminée à 18 heures, les participants se sont dispersés sans aucun incident majeur, avec l'espoir de voir leur camarade élargi de prison et le prix de l'électricité baisser...