Reportage : Journée mondiale de la jeunesse/Dakar : la paroisse universitaire de Saint Dominique accueille la 37e édition

La paroisse universitaire Saint Dominique, située dans la région de Dakar, va abriter ce samedi 19 novembre et le dimanche 20 novembre 2022, la Journée mondiale de la jeunesse catholique du diocèse de Dakar. L’archevêque de Dakar, Mgr Benjamin Ndiaye préside, la 37ème édition des Journées mondiales de la jeunesse catholique (JMJ). Selon le comité d’organisation, 20 000 jeunes catholiques issus des 54 entités paroissiales de l’Archidiocèse de Dakar sont attendus à ce rendez-vous prévu au niveau de Dakar Aréna.

Une rencontre de communion et de foi placée sous le signe de l'évangélisation. « Marie se leva et s'en alla en hâte ! » C'est le thème retenu pour cette 37ème édition.

À l'instar des autres diocèses du Sénégal, après deux années d'absence, les jeunes catholiques préparent avec joie la journée mondiale de la jeunesse. À Dakar, les jeunes étudiants expriment leur satisfaction de célébrer ces JMJ et promettent de vivre des moments de communion, de foi, de joie, de retrouvailles et de fraternité avec leurs camarades catholiques des autres doyennés dans le diocèse de Dakar...

Au programme, plusieurs activités sont arrêtées. Pour la journée du samedi 19 mars, il est prévu à partir de 21h, une veillée d’échanges entre l'archevêque, Monseigneur Benjamin Ndiaye, les prêtres du doyenné et les jeunes. Cette activité sera suivie par une adoration du Saint Sacrement, point de chute de la programmation de cette première journée. S’agissant de la journée du dimanche 20 novembre, l’activité principale de cette 37ème édition restera la messe solennelle à partir de 10h où sont attendues plusieurs personnalités religieuses, coutumières et politiques. Dans l’après-midi, un festival de la jeunesse et des activités culturelles sont prévus à partir de 15h 30.

Pour rappel, les Jmj sont une initiative du défunt Pape Saint Jean Paul II. Le 31 mars 1985, le Pape Saint Jean Paul II adressait en effet une Lettre apostolique à la Jeunesse du monde à Rome, à l’occasion de l’année internationale de la jeunesse avant de remettre la croix des Jmj qui entend passer dans le monde entier. Le 20 décembre de la même année, il institue les Journées mondiales de la jeunesse dont le but est d’abord de donner la parole aux jeunes. Chaque année au Sénégal, les Jmj sont organisées en diocèse et tous les cinq ans, elles le sont au niveau national...