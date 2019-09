Reportage / Inondations à Dakar : Quand les populations de Grand Yoff et Guinaw Rails pataugent dans les "eaux du désarroi"

"Après la pluie, c'est le beau temps", a t-on l'habitude de dire. Mais cela est apparemment un adage contraire au vécu de ces populations qui pataugent depuis des années dans les eaux pluviales.

Au fil des années, des familles vivant dans les coins les plus reculés de Dakar, précisément dans la banlieue, sont affectées par cette persistance des eaux de pluie qui sont souvent mélangées à celles provenant des fosses septiques. L'inquiètude est grande, et les responsabilités à plusieurs niveaux.

Dans ce reportage de Dakaractu, où nous avons visité Pikine Guinaw Rails et Grand Yoff, l'objectif était de s'imprégner de la situation que vivent les habitants surtout en cette période d'hivernage.

À Pikine Guinaw Rails, les travaux du TER constituent "un souci majeur" et permanent des habitants. "Quand les eaux pluviales viennent se combiner avec ces travaux inachevés, nous sommes par conséquent confrontés à ces difficultés : d'abord, le problème lié à nos déplacements, les eaux qui se déversent dans les maisons etc...", déplore Alioune Badara Fall, un jeune habitant de Guinaw Rails.

Un peu plus loin toujours dans le même secteur, un cas similaire se présente mais cette fois-ci, avec des des familles qui ont abandonné leurs demeures, gagnées par les eaux pluviales.

Le même constat est fait à Grand Yoff, sauf qu’ici la responsabilité de l'Onas est quelque peu engagée. Selon les habitants de cette localité qui est à la merci des inondations chaque année, les autorités paraissent insensibles, "elles ont du mal à trouver une réponse réactive, satisfaisante".

Interrogé, le directeur général de l'office national de l'assainissement du Sénégal, Lansana Gagny Sakho botte en touche et évoque plutôt un incivisme caractérisé... Suivez notre reportage !