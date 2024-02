Report de la présidentielle/ Youssou Ndour exprime son désaccord: " Nos compatriotes ne méritent pas ça".

" Sans équivoque, je ne suis pas d'accord avec le report de l'élection présidentielle", a écrit Youssou Ndour sur X.



D'après lui, " Nos rendez-vous démocratiques s'imposent à nous tous et le peuple souverain sera le dernier juge".



Après avoir exprimé sa préoccupation, M. Ndour de tirer la sonnette d'alarme. " La situation du Sénégal m'inquiète encore le plus car il y a trop d'animosités dans ce pays et ce n'est pas nous. Ce n'est pas le Sénégal. À cet effet, je lance un appel à toute bonne volonté pour qu'on œuvre à apaiser ce pays. Nos compatriotes ne méritent pas ça."