Renouvellement du Bureau de l’Association "SAAFARA HÉPATITES Sénégal" : Fatou Nguirane reconduite à la tête de l'organisation

Dans son discours, la nouvelle présidente a souligné sa volonté de renforcer les campagnes de sensibilisation, surtout en milieu rural, et d’œuvrer pour l’accès gratuit aux tests et traitements des hépatites B et C. "La lutte contre l’hépatite ne peut réussir sans une mobilisation communautaire forte et un plaidoyer actif auprès des autorités sanitaires", a-t-elle déclaré.