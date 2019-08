Renouvellement des permis : Prolongation jusqu'au 31 décembre pour Dakar

« L’État du Sénégal a démarré la modernisation de la gouvernance et de l'administration des titres de transport officiellement depuis le 03 septembre 2018, après que le chef de l'Etat a lancé officiellement le projet le 03 août 2018 par voie règlementaire. Le délai de remplacement des titres de transport avait été fixé par arrêté du 30 janvier pour fixer la durée à un an à compter de la date de l'ouverture des services. Nous avons commencé à remplacer les permis officiellement le 03 septembre 2018. Cela veut dire que officiellement le délai expirait ce 03 septembre 2019 », a expliqué le directeur des transports routiers Cheikh Oumar Gaye avant d'annoncer que ce delà a été finalement prolongé jusqu'au 31 décembre 2019 pour Dakar.

"Sur un objectif global d'un million de permis de conduire qui figure dans la base de données , seuls 30% ont été déjà remplacés. Ce qui crée un problème dans la planification de notre projet, mais aussi dans la poursuite de cette modernisation liée à ces titres de transport.



Après l'annonce de la date de validité des permis de conduire délivrée à Dakar, nous avons vu que les Sénégalais se sont levés en masse pour investir les lieux de remplacement des permis de conduire causant même des troubles publics parce qu'il y avait beaucoup de bousculades dans tous les sites d'enrôlement. Ce qui a créé cette situation qu'on pouvait éviter dès le début. Fort de tous ces constats, le chef de l'Etat Macky Sall a instruit le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement Omar Youm, de prendre toutes les dispositions pour proroger le délai jusqu'à 31 descendre 2019 pour les permis qui sont délivrés à Dakar, dépassée cette date, les permis qui sont en format papier ne seront plus valides. Pour les permis qui sont délivrés dans les régions, le délai court jusqu'à la date anniversaire du début d'ouverture de service ».