Renforcement du pouvoir d’achat des populations : Le ministre du budget annonce 716 milliards prévus par le budget de l’année 2023

Dès la mise en place de son gouvernement, le Premier ministre s’est penché sur les urgences qui lui étaient signalées par le président Macky Sall pour venir en renfort, aux populations affectées par la vie chère. C’est ce que mène le gouvernement avec notamment le ministre des finances et du budget qui annonce, ce mardi, que pour soutenir ces couches touchées par l’inflation, 716 milliards ont été prévus dans le budget de l’année 2022-2023. Un budget de solutions qui englobe 47,5% d’assistance sociale, selon le ministre Moustapha Ba qui donnait les chiffres au cours de la session plénière avec le ministre du commerce, de la consommation et des PME à l’assemblée nationale.





Le ministre des finances et du budget de rappeler les 11 mesures d’urgence qui se sont succédé depuis 2013.