Renforcement des infrastructures scolaires : Le ministère de l’Éducation s’accorde avec la DIRGEN

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de l’Éducation et du Programme d’Urgence de Résorption des Abris Provisoires (PURAP), la Direction des Constructions Scolaires (DCS) du ministère de l’Éducation nationale a signé ce lundi un protocole d’accord majeur avec la Direction du Génie et de l’Infrastructure des Armées (DIRGEN).



Cette signature marque un tournant décisif dans la politique d’amélioration des infrastructures scolaires, traduisant la volonté ferme du Gouvernement de bâtir une école sénégalaise inclusive, moderne et résiliente, conformément aux orientations du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et de son Premier ministre, Ousmane Sonko. Représentée par son directeur, Pape Abdou Dia, la Direction des Constructions Scolaires (DCS) s’est engagée, à travers cet accord, à collaborer étroitement avec les Forces armées pour la conception, la construction, la rénovation et l’entretien d’infrastructures scolaires à travers le pays. En face, le Colonel Papa Adiouma Ngom, Directeur du Génie et de l’Infrastructure des Armées, a salué une coopération innovante et porteuse de résultats.



« Ce partenariat témoigne d’une nouvelle manière de faire, fondée sur la mutualisation des compétences de l’État pour répondre efficacement aux défis de l’école sénégalaise », a déclaré M. Dia lors de la cérémonie. Il a souligné l’expertise, la discipline et la capacité d’intervention du Génie militaire comme des atouts majeurs pour relever les défis du PURAP, l’un des chantiers prioritaires du ministère.



Le protocole prévoit un cadre structuré pour l’exécution des projets, avec des mécanismes conjoints de suivi, de reporting et de contrôle qualité. Il fixe également les responsabilités de chaque partie, tout en prévoyant une grande transparence dans la gestion des ressources et une implication forte des communautés locales.



Ce partenariat interinstitutionnel illustre une ambition plus large : faire de l’école sénégalaise un pilier de la transformation structurelle du pays, dans l’esprit du Référentiel Sénégal 2050.