Rencontre avec la communauté des Daara : Les maîtres coraniques étalent leurs préoccupations devant le président Sall

La rencontre avec la communauté des Daara s’est déroulée le 28 novembre au Centre de conférences International Abdou Diouf de Diamniadio. Une rencontre qui a servi de cadre d’échanges et de concertation et qui a permis aux acteurs de ce secteur d'égrener leurs doléances. Mansour Samb qui a représenté les maîtres coraniques de Dakar, a plaidé pour des financements. « Aujourd'hui beaucoup de nos collègues serigne daara sont condamnés dans l'exercice de leurs fonctions et leur procès a tardé jusque-là, monsieur le président, nous avons tous constaté que vous graciez beaucoup de détenus à chaque événement national, mais pas nous de la communauté des daara. On n’a jamais été bénéficiaires de cette grâce. Monsieur le président, nous vous demandons aussi, une prise en charge sanitaire des talibé. Concernant les talibé qui mendient, la fédération nationale des daara avait des études approfondies avec les spécialistes en 2019 tout en proposant des solutions pour éradiquer ce phénomène. Le mémorandum est déposé au niveau du ministère de la femme et de l'enfance. Nous vous invitons, monsieur le président, à revoir ce dossier », a-t-il souligné. « Vous savez, l'enseignement arabe au Sénégal doit dépasser le cadre de nous servir juste à devenir des imams et muezzin, d'où la nécessité d'intégrer la formation professionnelle dans ce secteur. D'ailleurs, la fédération nationale des daara a un accord cadre très important avec une université en Mauritanie, actuellement il ne reste que la validation du ministre des affaires étrangères afin que nos "ndongo daara" puissent poursuivre leurs études à l'étranger. Je ne saurai terminer mes propos sans évoquer le problème de logement que rencontrent souvent les serigne daara ici à Dakar et ailleurs dans le pays ». Un avis bien partagé par ses collègues de Louga et de Fatick qui ont aussi pris la parole lors de cette rencontre qui a réuni plus de 1.500 participants venus des 14 régions du pays...