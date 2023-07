Remous au sein de la magistrature : Mamadou Cissé Fall nouveau président du TGI de Dakar, le juge Mamadou Yakham Keita atterrit à Thiès

Plusieurs chargements ont été opérés hier lors de la réunion du conseil supérieure de la magistrature. Des remplacements et des affectations ont été à l’ordre du jour. Mamadou Cissé Fall qui était président de chambre à la Cour d’appel de Dakar, devient président du Tribunal de Grande Instance hors classe de Dakar en remplacement de Moustapha Fall. Il faut rappeler que le juge Mamadou Cissé Fall avait hérité de Amary Diouf, le dossier Mame Mbaye Niang-Ousmane Sonko et avait condamné le leader du Pastef à 6 mois assortis de sursis et 200 millions de dommages et intérêts.



Le juge Mamadou Yakham Keita, précédemment Juge au Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, devient président de Chambre à la Cour d’appel de Thiès. Le magistrat avait, pour sa part, diligenté le dossier entre l’actuel ministre du tourisme et le leader du Pastef en première instance.



Le nom de Hyppolite Anquediche Ndeye était aussi entendu lors dans le dossier Sonko-Adji Sarr et qui était juge au Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, échelonne en devenant président de chambre à la Cour d’appel de Dakar.