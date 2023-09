« Remaniement ministériel annoncé » : Les enjeux d’un futur attelage gouvernement à 5 mois de l’élection

C’est dans un contexte de « crise économique » avec une inflation qui ne dit pas son nom qu’Amadou Bâ a été nommé par le président de la République Macky Sall, au poste vacant de Premier ministre du Sénégal. Le nouveau chef du gouvernement désigné en septembre 2022 devrait vite convaincre.



« Le président de la République, Macky Sall, m’a appelé ce matin et a décidé de me nommer Premier ministre et d’être à ses côtés pour l’aider dans sa vision déclinée à travers le PSE et assurer la coordination du gouvernement sous son autorité. Je le remercie pour sa confiance renouvelée (en citant toutes les stations qu’il a traversées sous le magistère du chef de l’Etat). L’amélioration du pouvoir d’achat des ménages et la stabilité des prix, de sécurité, de logement, d’assainissement, d’insertion d’entreprenariat et de formation donc il s’agit des axes 2 et 3 du plan Sénégal émergent » avait déclaré le Premier ministre Amadou Ba au palais de la République quelques minutes après sa nomination à la primature. En effet, c’est un gouvernement de combat qui a été annoncé par le Premier ministre Amadou Ba qui d’ailleurs, avait estimé que son équipe gouvernementale, va s’atteler sur les urgences. D’où l’appellation de « gouvernement de combat ». Cette option sera réitérée lors de la déclaration de politique générale devant les députés.











« Notre combat sera nécessairement un combat de consolidation, en résonance avec les réalisations majeures déjà enregistrées. Notre combat sera aussi celui d’un gouvernement en synergie avec les populations, à l’écoute de leurs besoins. Ce sera un gouvernement résolument engagé, qui trace un sillon vers l’émergence, a-t-il promis en parlant ensuite de la cohérence des politiques, des stratégies, des réformes, des programmes et projets que nous allons élaborer et mettre en œuvre ensemble, pour le bien du Sénégal ».



Le Premier ministre avait annoncé « un gouvernement de consolidation des performances économiques, diplomatiques, sportives, de consolidation des acquis sociaux, de consolidation de l’Etat républicain ».



Un an après, le président de la République, rapporte l’Observateur dans sa parution de ce jeudi, qu’un remaniement aura lieu avant son voyage à New York à partir de ce 17 septembre à l’occasion de la 78e édition de l’assemblée générale des nations unies. « Je vais procéder à un remaniement d’ici la fin de la semaine » a fait savoir le président de la République hier lors du conseil des ministres qui a suivi la désignation du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. C’est bien le Premier ministre Amadou Ba, qui est choisi pour conduire la mouvance vers la compétition électorale de février 2024. Doit-il se « décharger » pour mieux entamer la bataille sur le terrain avec notamment la collecte de parrainages, la rencontre avec les militants et les sénégalais au fond du pays ? Visiblement le Président Macky Sall, à moins de 5 mois de l’échéance attendue, pourrait baliser le terrain à son candidat pour lui faciliter la tâche.











Analysant les avis des uns et des autres, nous nous rendons compte que les enjeux sont énormes dans la perspective de la mise en place d’un probable gouvernement annoncé par le président de la République. Selon Mamadou Albert Sy, « l’actuel Premier ministre a en sa possession deux choix. Il peut se décharger de ses fonctions pour engager le terrain, être à l’aise et s’adresser aux sénégalais. Aussi, il pourrait penser à l’option selon laquelle, il serait préférable, de disposer des moyens logistiques et matériels pour mieux engager le travail de terrain. Selon notre interlocuteur, « se décharger de toutes ses fonctions serait, bien évidemment, risqué pour l’actuel Premier ministre Amadou Ba ».







De plus, le vent qui souffle au sein de la mouvance présidentielle pourrait également, influer sur la formation prochaine du nouveau gouvernement. Le candidat désigné, une fois déchargé de ses fonctions, pourrait-il gagner la confiance de certains membres du gouvernement particulier, le prochain Premier Ministre (au cas où ce poste serait maintenu) ? Ce qui demeure constant, à moins de 5 mois des élections, le prochain gouvernement qui sera mis en place devra être déterminant.