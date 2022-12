Religions en Israël : Tania Berg confirme la présence de beaucoup de religions, y compris l'Islam, le Christianisme malgré leur faible taux...

À l'occasion de la visite du guide religieux de la communauté Druze, Sheikh Moafaq Tarif, le chef spirituel a fait face à la presse nationale et internationale. La directrice, en charge des affaires religieuses du ministère des affaires étrangères, Tania Berg a quant à elle, affirmé que le peuple juif est majoritaire à 75 % et contient une minorité de musulmans à 18% et est composé aussi de beaucoup d'autres types de religions, comme les chrétiens avec 2% et moins 2% de Druze...



« Depuis l'indépendance d'Israël en 1948, on veille au respect de toutes les religions, y compris les minorités, au respect de la liberté des religions et à l'accès libre à tous les lieux saints. Nous sommes la terre sainte pour d'autres religions comme le Christianisme et pour l'Islam aussi... », a déclaré Tania Berg.